Киевская власть предлагает НАК «Нафтогаз Украины» разобраться с вопросом долгов ПАО «Киевэнерго» после заключения договора с КП «Киевтеплоэнерго».

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает Укринформ.

«На сегодня около 200 объектов отключены, так как отсутствует договор с «Нафтогазом», - отметил заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что «Нафтогаз» отказался заключать договор с КП, пока оно не возьмет на себя долги «Киевэнерго».

«Учитывая то, что речь идет о больших средствах и сумма долга не выяснена, предприятие должно принять всю сумму долга. По нашему мнению, это невозможно. Мы предлагаем заключить договор, чтобы киевлянам подавалась горячая вода, а тем временем решать вопрос долге», - рассказал Пантелеев и отметил, что, по мнению юристов, статья 22 закона о теплоснабжении не предусматривает автоматической передачи долгов от одного предприятия к другому.

Он добавил, что с 1 августа в управление «Киевтеплоэнерго» также переходит ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые производят не только тепло, но и горячую воду.

«Если этот вопрос не будет решен, будет техногенная катастрофа. Электроэнергии кольца не хватает. Остановка ТЭЦ недопустима», - отметил Пантелеев.

Он также сообщил, что КГГА привлекло к решению вопроса депутатов, а также наблюдательный совет Нафтогаза.

Также в КГГА предлагают реструктуризировать долг «Киевэнерго» до 2021 года после согласования окончательной суммы долга, заявил Пантелеев.

«Сначала надо определить сумму долга, а потом его реструктуризировать», - сообщил Пантелеев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для полноценной работы недавно созданного коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое принимает на себя функции по теплообеспечению города после прекращения соглашения с «Киевэнерго», необходимо заключение договоров с «Нафтогазом» на поставку природного газа. «Киевтеплоэнерго» обратилось к «Нафтогазу», однако получило отказ. НАК «Нафтогаз Украины» требует, чтобы предприятие взяло себя все обязательства по погашению задолженностей.

В Киевсовете заявили, что Киев не будет брать на себя долги «Киевэнерго».

Также власти города готовы к радикальным действиям, если до следующей недели НАК «Нафтогаз Украины» не возобновит горячее водоснабжение киевлянам.

В то же время в НАК заявил, киевляне сидят без горячей воды не по вине «Нафтогаза».