Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ПАО «Киевэнерго» по возмещению выплаты в адрес госбюджета вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека «ООО «Золотой Мандарин Ойл» против Украины в размере более 54 млн грн. Соответствующее решение принято судом 9 июля, сообщает пресс-служба Минюста.

«Минюст отстаивает интересы Украины как в международных, так и в национальных судах. Благодаря усилиям и скоординированным действиям команды Министерства юстиции нам удалось получить положительное решение суда. Хочу подчеркнуть, что за 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерством юстиции предоставлены все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании «Золотой мандарин ойл» 54 млн грн. Кроме того, Минюст использовал процессуальные инструменты, предусмотренные новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, привлечены эксперты в области права и использованы выводы по правовым вопросам. В итоге суд поддержал нашу позицию», - отметила заминистра Светлана Глущенко.

Напомним, компании «Золотой мандарин Ойл» выплачено более 54 млн грн из государственного бюджета Украины в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. После того как в 2017 году 100% акций «Киевэнерго» перешло в собственность компании «ДТЭК», Министерство юстиции направило регрессный иск против «Киевэнерго» с требованием возместить уплаченные по требованию ЕСПЧ средства в государственный бюджет Украины.