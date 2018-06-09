Советник мэра Киева, депутат Верховной Рады Дмитрий Белоцерковец, предлагает главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву выяснить отношения с Виталием Кличко в суде.

«Менеджер государственной компании Коболев, оставив Киев без газа, вызывает мэра Кличко на дебаты? О чем? Дебатируют обычно политики, представляя свои политические платформы, программы действий и т.д.», - написал он в Facebook.

«В суд надо идти, господин Коболев, и там разбирать хозяйственный спор, а не шантажировать громаду столицы. А хочется публичной площадки – так вам предложили, приходите в Киевраду. Там и поговорите, и прямая телетрансляция заседаний ведется, но вы-то испугались. А пока - не о премиях мечтайте, а включите киевлянам газ!» - заявил Белоцерковец.

По его словам, международные аудиторы не на стороне «Нафтогаза».

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предлагает мэру столицы Виталию Кличко доказать свою правоту в вопросе долгов ПАО «Киевэнерго» в ходе теледебатов.