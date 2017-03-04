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Народные депутаты Украины, которые препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта доставить главу ГФС Романа Насирова на обследование в специализированное медицинское учреждение, нарушили закон.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«С момента задержания в течение 72 часов подозреваемый находится под стражей, и любое препятствование действиям детективов является уголовно наказуемым деянием (ст. 343 Уголовного кодекса Украины)», - напомнили в ведомстве.

НАБУ призывает народных избранников в дальнейшем не препятствовать законной деятельности правоохранителей.

«Факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео. Данные материалы будут в дальнейшем переданы в компетентные органы с целью предоставления правовой оценки незаконным действиям народных депутатов», - говорится в сообщении.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП составили протокол о задержании председателя Государственной фискальной службы, а также сообщили ему о подозрении в совершении преступления, квалифицированного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

4 марта подозреваемого вывезли с территории клинической больницы «Феофания» для проведения объективной оценки его состояния здоровья. Однако на территории Института кардиологии им. Стражеско некоторые народные избранники в течение двух часов блокировали вход в реанимационное отделение.

В 13:00 4 марта Насирова доставили на обследование.
ForUm

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