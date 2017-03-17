Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров вышел из Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн.

«Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уже быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше, будет больше возможностей через общение со СМИ, еще раз проверить всю информацию и быстро доказать свою невинность», - заявил Насиров, сообщает 112 Украина.

При этом он не объяснил, откуда его родные взяли 100 млн грн для залога.

Насиров заявил, что электронный браслет ему уже надели, однако показать его отказался.

По его словам, он чувствует себя лучше, чем в первые дни суда. «Я хочу поехать в больницу, чтобы врачи могли хорошо осмотреть. Уверен, что они быстро смогут вернуть нормальное состояние. С понедельника начну полноценную защиту по этому делу», - отметил он.

Также Насиров заверил, что не собирается покидать страну после внесения залога.

«Я никогда не собирался бежать, этому есть много подтверждений. Мне еще с декабря многие рассказывали, что возможно подозрение, я не собираюсь бежать», - сказал отстраненный глава ГФС.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

13 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн.