У отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова диагностирована гипертоническая болезнь II стадии, высокого риска. По состоянию на 4 марта в неотложной помощи он не нуждается.

Об этом свидетельствует уточненный вывод Института кардиологии имени Стражеско о состоянии здоровья Насирова, предоставленный после получения медицинской документации из больницы Феофании, сообщает Украинская правда.

«Гипертоническая болезнь II стадии, 3 степени, высокого риска. Гипертонический криз от 02.03.2017. Сердечная недостаточность I стадии. КВГ (от 03.03.2017). Метаболический синдром. Нарушение толерантности к углеводам», - диагностировано у главы ГФС.

В заключении указано, что при стабилизации артериального давления пациент может продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Напомним, утром 5 марта продолжилось заседание суда, на котором избирается мера пресечения главе ГФС Роману Насирову. Он лежит на медицинских ношах, установленных в клетке, возле него дежурят медики.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС.