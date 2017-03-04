Отстраненного главу ГФС Романа Насирова вывезли из больницы «Феофания» в неизвестном направлении. Об этом заявил адвокат Романа Насирова в эфире телеканала 112 Украина.

Также адвокаты заявили, что перевозкой занимаются неизвестные им врачи.

«Мы не знаем, куда его вывезли, это неизвестные нам врачи, которые просто его вывезли, посадили в машину скорой и увезли в неизвестном направлении. Родственников при этом никто не спросил», - заявил адвокат.

Насирова сопровождают сотрудники НАБУ.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, Насирова вывезли в другую больницу для подтверждения или опровержения диагноза.

Сегодня около 10:00 врачи провели консилиум относительно состояния главы ГФС для его транспортировки.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС Роману Насирову в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.