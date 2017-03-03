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Председателю Государственной фискальной службы Украины Романа Насирову вручили подозрение.

По мнению адвокатов, следственные действия проводились незаконно, поскольку подозреваемый находился в бессознательном состоянии. Они намерены обжаловать задержание чиновника в суде, сообщает УНИАН.

По словам одного из адвокатов Дениса Фетисова, Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. По мнению следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.

После этого Насирова перевезли в кардиологический корпус «Феофании». По словам одного из врачей, у него диагностировали инфаркт миокарда.

Напомним, ранее национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Национальное антикоррупционное бюро подозревает, что полученная от Государственной фискальной службы рассрочка по уплате ренты за добычу природного газа, была частью схемы фирм нардепа Александра Онищенко в завладении денежными средствами ПАО «Укргаздобыча» на сумму 740,07 млн грн.

Следователи подозревают, что преступная деятельность группы Онищенко маскировалась с помощью того, что фирмы не платили ренту в государственный бюджет. А за счет этого частично перечисляли деньги на счета «Укргаздобычи» под видом доходов от осуществления совместной деятельности. Именно для этого была получена рассрочка по решению Государственной фискальной службы Украины.

Сам Насиров ранее в СМИ заявил, что не помнит обстоятельств, при которых подписывал документы о льготах фирмам беглого нардепа. Глава ГФС утверждает, что в течение осени-весны 2015-2016 годов многие предприятия этой отрасли получили рассрочку под 36% годовых, предусмотренные Налоговым кодексом.
ForUm

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