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Суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Судья частично удовлетворил ходатайство следственных органов, передает УНИАН.

В случае внесения залога суд обязал Насирова носить электронное устройство контроля, сдать паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу, а также воздержаться от общения с другими фигурантами уголовного производства.

Кроме того, в постановлении говорится о том, что глава ГФС буже содержаться под стражей с момента провозглашения этого решения и до внесения залога, если такой будет внесен. Данное постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение 5 дней.

Напомним, прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Таким образом, суд снизил размер залога в 20 раз.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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