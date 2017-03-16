также в разделеОбщество
Суд решил не наказывать милиционера, перешедшего в «ДНР» 9
Геращенко: Количество заложников на Донбассе возросло 8
Убийство патрульных в Днипре: Пугачеву продлили арест 8
Резервистов будут штрафовать за пьянство и самоволку 13
Украина впервые в истории конфискует судно, заходившее в Крым 69
Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлен на год 13
Авдеевка снова со светом 19
Гройсман призвал Омеляна не тянуть с ремонтом дорог 23
Экспертиза подтвердила подписи Охендовского в «амбарной книге» ПР 31
Парасюк посетовал на СМИ: Ощущение, что я умер 150
Рада одобрила создание электронного реестра военнообязанных 73
ГПУ показала камеру, в которой сидит Ефремов 355
НАБУ проводит обыски в Запорожской ОГА 52
Рада усилила ответственность военных за употребление алкоголя и наркотиков 52
Дело о пожаре на Грибовичской свалке передадут в другую область 50
Переселенец с Донбасса организовал в Киеве канал финансирования «ДНР» 43
НВФ угрожали расстрелять патруль ОБСЕ и обвинили их в обстреле села 47
СБУ не подтверждает наличие у Насирова других гражданств 56

Супруга отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Сегодня жена Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), внесла денежный залог в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года