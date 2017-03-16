Супруга отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Сегодня жена Насирова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), внесла денежный залог в размере 100 млн грн на специальный счет Соломенского районного суда», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.