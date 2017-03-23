Убийство экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова находится в сфере интересов России, однако заказчика назовет следствие. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Георгий Логвинский.

«Думаю, что в ближайшее время мы узнаем ответы на многие беспокоящие нас вопросы. Вместе с этим, еще подчеркиваю то, о чем, в том числе, я говорил в Парламентской ассамблее Совета Европы – Россия активно ведет борьбу с нашим народом на нашей же территории. Спецслужбы Российской Федерации заинтересованы в дестабилизации ситуации и делают это настолько нагло и открыто, чтобы показать и методом страха людям, что они не могут выступать против бандитского режима РФ», - заявил он.

«Мы понимаем, что РФ метод страха, который она применяет в Крыму, например, пытается применить и здесь на нашей территории. Но мы понимаем, что этого не произойдет», - полагает он.

По его словам, необходимо сделать выводы из произошедшего.

«Я уже обратился к соответствующим правоохранительным органам об обеспечении определенным дополнительным фигурантам охраны, которая будет необходима. И я надеюсь, что в ближайшее время мы должны услышать ответы на вопросы», - добавил он.

Парламентарий считает также неслучайным, что пожар на складе боеприпасов в Харьковской области произошел именно сегодня.

«И посмотрите на то, что произошло в Харькове. Абсолютно, мне кажется, не случайно эти вещи произошли в одно и то же время», - отметил он.

«И в это же время происходит убийство высокопоставленного чиновника прямо в центре города, абсолютно наглым способом. То есть, кто-то, кто знал, что произойдет убийство, добавил нам информповод, отвлек наше внимание и тем самым пытался сгладить эту ситуацию. Но мы не дадим сгладить эту ситуацию. Мы будем настаивать на том, чтобы правоохранительные органы немедленно провели все следственные действия, нашли не только исполнителей, а заказчика этого страшного преступления. Чтобы все понесли ответственность и чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности на своей территории», - подчеркнул он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, кто, на его взгляд, мог быть заказчиком убийства Вороненкова, Логвинский отметил: «Это покажет следствие. Но мы будем требовать от следствия, чтобы показали, как можно раньше. Но, безусловно, это убийство находится в сфере интересов РФ».

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева.

Убийца Вороненкова, раненый его охранником, умер в больнице.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, следствие рассматривает две версии по делу об убийстве Вороненкова.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.