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Убийство в центре Киева экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и пожар на складе боеприпасов на Харьковщине – еще один элемент террористической атаки на Украину.

Такое мнение, как передает корреспондент ForUm’а, журналистам в кулуарах парламента выразил народный депутат Украины, представитель президента Украины в парламенте Артур Герасимов.

«Произошедшее сегодня в центре Киева, и в Харькове – это еще один элемент террористической атаки на Украину», - заявил Герасимов.

Отвечая на вопрос относительно наиболее вероятных мотивов убийства Вороненкова, политик отметил: «Вопрос относительно того, какие версии наиболее вероятны – это вопрос к правоохранительным органам. Но я искренне считаю, что произошедшее сегодня – это террористический акт, которым руководил Кремль».

Как известно, 23 марта экс-депутата Госдумы застрелили в центре Киева

Убийца Вороненкова, раненый его охранником, умер в больнице.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительным данным, причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.
Мария Пастернак, ForUm

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