Международный валютный фонд в ближайшее время планирует сообщить конкретную дату, на которую перенесли заседание Совета директоров по завершению третьего пересмотра выполнения Украиной программы EFF и принятию решения о выделении следующего транша.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

«В Украине изменилась ситуация, и мы обсуждаем эти изменения с властью конструктивным способом. И мы ждем, что сможем объявить новую дату заседания Совета директоров в ближайшее время», - заметил представитель Фонда.

Он подчеркнул, что подобная практика, когда переносятся заседания Совета, имеет место время от времени. «Это не является чем-то чрезвычайным, что мы переносим даты заседаний. Такое случается и не является чем-то особенным», - заметил Райс.

В то же время, он не подтвердил, что руководство Фонда рассматривает какие-то изменения относительно условий выделения следующего транша. На нынешнем этапе, по его словам, Фонд ведет дискуссию о последних изменениях ситуации в Украине.

Напомним, заседание Совета директоров МВФ, на котором должно быть принято решение о выделении следующего транша Украине (предварительно, в размере $1 млрд), было запланировано на понедельник, 20 марта. Но в последний момент Фонд объявил о переносе этого заседания.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил такое решение необходимостью уточнения Украиной и МВФ показателей экономического роста в связи с блокадой на Донбассе.