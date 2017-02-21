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Власть не хочет применять силу для разблокирования поставок угля антрацитовой группы с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сказал журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука после заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Решение СНБО есть, но желания применять силу ни у кого нет, поэтому премьер и выступил с такой инициативой - сесть за стол переговоров», - сказал Тука.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля СНБО поручил ММВД И СБУ принять меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог. 

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.
ForUm

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