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Ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса. Об этом сообщил народный депутат, бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Папасная возле Горное-Золотое», - написал он в Facebook.

«12 грузовых поездов и более 700 вагонов на этом участке сегодня исключены из процесса финансирования терроризма. Рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов», - заявил Семенченко.

По его словам, первый блокпост блокады получил название «Редут Богдана».

Продолжается инженерное оборудование местности и обеспечение безопасности участников блокады.  

Напомним, 26 декабря бывший прошлого года и.о. начштаба батальона Айдар Валентин Лихолит заявил о  начале организации блокады оккупированных территорий Донбасса.

Ветераны АТО подчеркнули, что будут бороться, в первую очередь, с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет. По их словам, они не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили НВФ на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. НВФ должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в успех акции.

 
ForUm

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