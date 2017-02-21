Министр инфраструктуры Владимир Омелян просит Кабинет Министров назначить исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор» Славомиру Новаку стимулирующие выплаты в размере от 200% до 300% должностного оклада с 1 января 2017 года.
Об этом говорится в обращении Омеляна к премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщают Українські Новини.
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Назначить данные стимулирующие выплаты в качестве надбавок за интенсивность работы и за выполнение особо важной работы планируется в рамках утвержденного фонда оплаты и в соответствии с положением о применении стимулирующих выплат госслужащим, утвержденным Кабинетом Министров.
Напомним, Кабмин назначил новым исполняющим обязанности главы «Укравтодора» экс-министра транспорта Польши Славомира Новака в октябре 2016 года.
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