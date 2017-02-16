Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса заявляют о возможном привлечении спецподразделений Министерства внутренних дел для вооруженного штурма редутов акции. Об этом сообщается на странице в Facebook «Штаба блокады торговли с оккупантами».

«Штаб заявляет о том, что угрозы вооруженного штурма редутов «Богдан, «Запорожье», «16 добровольческого батальона», распространяющиеся руководством МВД через СМИ, никак не повлияют на решение украинских патриотов прекратить торговлю на крови и финансирование терроризма», – говорится в сообщении.

Активисты обратились «к патриотам Украины, имеющим официально зарегистрированное оружие, с призывом вступать в ряды участников блокады, чтобы вместе с нами защитить невооруженных волонтеров, общественных активистов и других участников блокады, которые находятся на наших редутах».

«Блокада будет продолжаться! Все угрозы со стороны коррумпированной власти свидетельствуют о том, что мы на верном пути и дают нам силу и вдохновение перекрывать пути финансирования терроризма и оккупантов, которые пока остаются свободными», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.

Сегодня, 16 февраля, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит неотложные меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.