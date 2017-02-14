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По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства, сообщает пресс-служба облполиции.

Так, 2 февраля следственный отдел Бахмутского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и начал досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда, расположенного по ул. Корсунского в Бахмуте.

7 февраля по факту захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на этом железнодорожном переезде  Артемовская прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса Украины (захват железнодорожного подвижного состава).

10 февраля следственный отдел Торецкого отделения полиции внес сведения в ЕРДР и начал досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 279 УК Украины по факту блокирования транспортных коммуникаций на железнодорожном переезде станции «Кривой Торец» в пгт Щербиновка.

11 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса Украины по факту захвата электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец в Щербиновке.

«По уголовному производству создана следственно-оперативная группа, в которую задействованы сотрудники Торецкого отделения  полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУНП в Донецкой области», - отмечается в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных правонарушений и злоумышленников.
ForUm

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