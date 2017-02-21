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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак поручил принять все необходимые меры для розыска координатора организации «Белый молот» Владислава Горанина. Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

«Председатель СБУ поручил принять все необходимые меры для розыска Горанина», – написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в «Белом молоте» сообщили о похищении Горанина на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха.

В то же время в СБУ отрицают причастность к его задержанию.

 

 
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