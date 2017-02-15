Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш считает, что объем контрабандных перевозок через линию разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса преувеличен.

«Так называемые нелегальные перемещения на самом деле очень преувеличены теми, кто сейчас раскручивает этот вопрос... Все говорят, но доказательств не предоставляют... Это политический шум», - сказал он в эфире 5 канала.

В то же время он отметил, что контрабанда в неких объемах все-таки присутствует, но пропорция с легальным товарооборотом не сопоставима, сообщает 112 Украина.

«Это не торговля, ведь нет перечисления средств, потому что там нет банковской системы. Украинцы работают на неподконтрольных территориях, украинские предприятия перевозят, украинцы производят электроэнергию для украинцев, которые живут, в том числе на неконтролируемой территории. Здесь нет не украинского элемента», - заявил Черныш.

Черныш также заявил, что украинская сторона в трехсторонней Контактной группе в Минске готова поднимать любой вопрос, связанный с «национализацией» предприятий на территории ОРДЛО.

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит отметил, что предприятия, которые находят в оккупированных районах Донбасса, но перерегистрированы в Украине, не платят никаких налогов боевикам.

Как известно, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

На сегодняшний день заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.