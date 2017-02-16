Участники блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса заявляют о начале перекрытия автомобильных дорог. Об этом сообщается на странице в Facebook «Штаба блокады торговли с оккупантами».

«Сегодня ветераны войны за независимость, общественные активисты и волонтеры, открыли первый блокпост для перекрытия поставок контрабанды, контрафакта, а также торговли с оккупантами, которые осуществляются автомобильным транспортом. Блокпост находится вблизи поселка Золотое Луганской области», – сказано в сообщении.

Активисты планируют в ближайшее время создать блокпосты на других автомобильных трассах.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию.