Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в решении СНБО «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры», принятом на заседании 16 февраля, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Также МВД и СБУ поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и создание безопасности условий для их бесперебойного функционирования.

Кроме того, Национальной полиции, Национальной гвардии и Службе безопасности поручено обеспечить безопасность и исключить в установленный законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

СБУ также поручено безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп осложнить функционирование объектов критической инфраструктуры.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие данное решение СНБО.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.