Активисты и ветераны АТО планируют заблокировать жд переход (Мариуполь-Волноваха), по которому все еще поставляется дефицитный уголь антрацитовой группы из зоны АТО на украинские ТЭС. Об этом сообщил экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский.

«Мариупольскую ветку (Мариуполь-Волноваха) будем закрывать», - сказал он, добавив, что все остальные три жд перехода через линию разграничения уже заблокированы, но все еще остается одна жд ветка, по которой уголь поступает из России на Луганскую ТЭС, сообщает УНИАН.

Также он добавил, что ветка из России не соединена с украинской территорией. «Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду и будем ее расширять, выставлять посты на автодорогах», - отметил Виногродский.

Ранее Виногродский заявлял, что активисты намерены перекрыть Бахмутскую трассу.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел и Службе безопасности безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.