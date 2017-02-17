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Проект метро на Виноградарь предусматривает новые для Киева технические решения.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты заслушали информацию от разработчиков по проектированию Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на ж/м Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

«В части ответвления от станции «Мостицкая» на Виноградарь запланированы так называемые вертикальные подземные туннели, то есть они будут расположены друг над другом, а не параллельно, как мы привыкли. Такое техническое решение предлагается в связи с тем, что дорожный коридор на улице Межевой достаточно узкий и насыщенный инженерными коммуникациями. Оно не является новым в мире, но в столице до сих пор не применялось », - отметил председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексей Окопный.

В целом эта часть зеленой ветки метро будет проектироваться, как линия мелкого залегания. Ее глубокая часть начнется на Сырце на глубине около 40 метров и будет постепенно приближаться к поверхности в районе станции «Мостицкая», которая запланирована на пересечении улиц Межевой, Белицкой и Северо-Сырецкой. Следующая станция «Проспект Правды» будет соответственно на перекрестке проспекта и Межевой. Первую очередь из указанных двух станций планируется  сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Вилочные ответвления на Виноградарь также будут состоять из двух станций и электродепо и являются второй очередью строительства этого участка Сырецко-Печерской линии. Третья и последняя очередь - строительство станций «Ветряные горы» и «Площадь Т. Шевченко».

Напомним, Киев планирует уже в конце 2017 года начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена - «Проспект Правды» и «Мостицкая».
ForUm

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