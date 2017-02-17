Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает участников акции по блокаде торговли с оккупированными территориями Донбасса и представителей украинской власти встретиться, чтобы принять шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения. Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном на его официальном сайте.

«Мы обеспокоены нынешним препятствием поставке угля из неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей и его потенциальным влиянием на энергетическую систему Украины, украинскую экономику и жителей Украины. Стороны должны встретиться, чтобы принять следующие краткосрочные шаги, которые позволят законным товарам украинских компаний прозрачно пересекать линию соприкосновения с целью предотвращения осложнения ситуации для украинцев с обеих сторон», – сказано в заявлении.

Кроме того, американские дипломаты настоятельно призывают правительство Украины ускорить выполнение столь необходимых реформ в энергетическом секторе с целью более полного удовлетворения потребностей украинского народа.

«Выполнение плана по диверсификации поставок угля для Украины, повышение энергоэффективности и сведение к минимуму роли государства в энергетическом секторе приведет к сокращению возможностей для коррупции и усиления энергетической безопасности», – подчеркнули в посольстве.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

16 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству внутренних дел и Службе безопасности безотлагательно принять исчерпывающие меры по обеспечению общественного порядка в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию. Также активисты сообщили о начале перекрытия автомобильных дорог.

По фактам блокирования путей сообщения в Донецкой области открыто 4 уголовных производства.