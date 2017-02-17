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В меморандуме о дальнейшем сотрудничестве с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом нет ни одного слова о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он также отметил, что правительство завершает подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве с МВФ.

«Мы работаем с МВФ. Фактически, на завершающей стадии - завершаем работу над подготовкой подписания. Как только будет готово, мы скажем: «Мы завершили и такие есть параметры». Хочу сразу сказать одну вещь. Пусть на этом никто не спекулирует. Мы не имеем в меморандуме ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что пенсионная система Украины будет изменена в 2017 году.
ForUm

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