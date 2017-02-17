Детективы Национального антикоррупционного бюро 16 февраля завершили досудебное расследование в уголовном производстве относительно действий ряда лиц, задействованных в так называемом «газовом деле».

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозреваемым и стороне защиты открыт доступ к материалам следствия.

«Указанное уголовное производство касается действий девяти подозреваемых, которые не находятся в розыске. В частности, речь идет о трех сотрудниках ОАО «Укргаздобыча» и шести представителях компаний-операторов совместной деятельности, подконтрольных, по версии следствия, народному депутату Александру Онищенко»,- говорится в сообщении.

По мнению детективов НАБУ, они были задействованы в схеме хищения средств при добыче и продаже природного газа, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ напомнили, что досудебное расследование по упомянутому уголовному производству начали в декабре 2015 года.

Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 человек.

Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять, включая Онищенко, находятся в розыске.

Сам нардеп 8 августа 2016 года был объявлен в национальный розыск. Ранее, 5 июля, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, он покинул Украину. По словам Онищенко, он находится в Великобритании.

Сейчас решается вопрос об объявлении Онищенко в международный розыск.