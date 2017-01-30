Из-за интенсивности обстрелов местные власти не могут выслать ремонтников на восстановление линий электропередач в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Второй день Авдеевка остается без электроснабжения. Оккупанты продолжают обстреливать промзону и окрестности города. Сегодня утром били по городу из танков и пушек. Сейчас выслать ремонтников на восстановление линий электропередач мы не можем из-за интенсивности обстрелов», – отметил он.

Жебривски подчеркнул, что, к счастью, коксохим и фильтровальная станция - с электроснабжением, поэтому город имеет тепло и воду. «Мы установили дополнительный насос для того, чтобы подавать воду и тепло на верхние этажи 14-этажного дома. Установили также электрогенератор для больницы», – сообщил он.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны. В результате обстрелов Авдеевка обесточена.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения.

Сегодня утром столкновения продолжились. С начала суток в этом районе погибли 2 украинских военных, 5 – ранены.