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Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

«Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического – Ред.)», - отметил он, сообщает 112 Украина.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
ForUm

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