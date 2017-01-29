Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.
«Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического – Ред.)», - отметил он, сообщает 112 Украина.
Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время