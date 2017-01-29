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Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаку незаконных вооруженных формирований и, перейдя в наступление, заняли важный пост в районе авдеевской промзоны. Об этом сегодня, 29 января, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага по 25-30 человек каждая, начали штурмовые действия наших позиций. На одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими Вооруженных сил, а на второй – наши военнослужащие перешли в наступление и заняли важный пост, который имеет стратегическое значение», – заявил он.

По словам министра, к сожалению, среди наших военнослужащих есть потери. «Ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая», – подчеркнул Полторак.

Напомним, сегодня, 29 января, незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
ForUm

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