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Сегодня, 30 января, в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны погибли 2 военных, 5  – ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация на донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии. Огонь по позициям Вооруженных сил Украины веля из населенного пункта Яковлевка и района Спартака», – говорится в сообщении.

По данным штаба, около 10:30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. «Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены», – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост. В ходе боев погибли 4 украинских бойцов – 9 получили ранения. 

Сегодня утром столкновения продолжились
ForUm

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