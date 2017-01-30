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Государственная служба финансового мониторинга в 2016 году заблокировала 28,54 млн грн на счетах «чиновников» «Л/ДНР» в украинских банках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных «так называемых» чиновников «ДНР» и «ЛНР», актуализирован список так называемых «чиновников» «ДНР» и «ЛНР» и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины», - говорится в сообщении.

Так, за указанный период на счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн гривен.
ForUm

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