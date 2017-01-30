В ходе боев в районе авдеевской промзоны погибли четверо бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады.

Отмечается, что артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. «К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения», – заявили в пресс-службе.

«Светлая память капитану Кызыле Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.), младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.), солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989 г.р.), сержанту Крыжанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р). Мы не забудем вас, дорогие наши собратья! Вся Украина скорбит за вами», – сказано в сообщении.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост.

Всего за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 украинских военных погибли, 9 – ранены и 4 – травмированы.

Сегодня утром бои в районе авдеевской промзоны продолжились.