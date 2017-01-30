Сегодня утром бои в районе авдеевской промзоны продолжились. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады.

«Бой продолжается, ночью его интенсивность несколько уменьшилась, сейчас нарастает снова», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, получив поддержку от других подразделений бригады, «в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага в результате решительной контратаки».

«Мы готовы к любым неожиданностям как со стороны врага, так и в плане наших перспектив», – цитирует пресс-службы бойцов бригады.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, военнослужащие ВСУ отбили атаку и, перейдя в наступление, заняли важный пост.

Всего за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 украинских военных погибли, 9 – ранены и 4 – травмированы,