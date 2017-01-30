также в разделеОбщество
Запорожский доцент прятал взятки в Уголовном кодексе 10
НАПК предлагает повысить штрафы для партий 10
Суд признал бездеятельность Садового по свалке в Грибовичах 24
Адвокатам Януковича вручили уведомление о подозрении в госизмене 20
6-летнего мальчика в Днипре подстрелил его сверстник 20
На счетах «чиновников» «Л/ДНР» за год заблокировали 28 миллионов 16
Полторак: НВФ обстреливают Авдеевку из запрещенного оружия 47
В Авдеевку направили дополнительный отряд полицейских 36
НВФ не дают ремонтникам восстановить электроснабжение Авдеевки 33
Украина представила слоган и логотип «Евровидения» 182
Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу 193
СБУ отвергает обвинения в «крышевании» торговли с ОРДЛО 71
Под Авдеевкой взяли в плен члена НВФ 66
Дело на Плотницкого за сбитый Ил-76 направили в суд 92
В Авдеевке приостановили бюджетные выплаты 67
Торговая блокада Донбасса: на Луганщине неизвестные перерезали ж/д пути 120
Разведка: Во время боев под Авдеевкой убиты 15 членов НВФ 86
Застрелившийся СБУшник оставил предсмертную записку 233

Боец АТО Гия Церцвадзе  попросил предоставить ему статус беженца. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила его адвокат – Ксения Проконова.

«Мы подали заявление, заполнили анкету на статус беженца, еще когда Гия находился в СИЗО. Это мы делали вместе. Потом это было подано от меня как от адвоката. Сегодня он получил справку, если кому-то интересно, ее также можно будет показать, заснять, справку лица, которое обратилось к Украине за защитой. Это документ, который сейчас заменяет ему паспорт, поскольку паспорт находится в материалах дела», – отметила адвокат, передает 112 Украина.

По словам адвоката, на четверг запланировано собеседование с представителями миграционной службы. 

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у Украины есть все основания не передавать в Россию грузина Гию Церцвадзе.

В прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в составе добровольческих сил в боевых действиях на востоке Украины России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе. Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 г. на территории Сочи. Рассмотрение апелляции на арест Церцвадзе перенесли на 3 февраля.

Супруга Церцвадзе Татьяна Месхи считает, что криминальную историю с участием ее мужа в России придумали, чтобы отомстить за те спецоперации, которые он проводил в Абхазии, Цхинвали, а затем в Украине. Женщина подчеркнула, что после войны в Абхазии в 1993 г. ее муж никогда не ездил в Россию.

26 января Луценко сообщил об освобождении Церцвадзе из Лукьяновского СИЗО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние