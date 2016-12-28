На чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар) среди мужчин победу одержал украинец Василий Иванчук, сообщает официальный сайт соревнований.

Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям опередил серебряного призера Александра Грищука (Россия) и бронзового - Магнуса Ларсена (Норвегия), сообщает УНИАН.

В последний день соревнований украинец проиграл россиянину Яну Непомнящему, сыграл вничью с Грищуком и кубинцем Пересом Льньером Домингесом, и обыграл Вишванатана Ананда из Индии и Гранта Мелкумяна из Армении.

Напомним, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях.