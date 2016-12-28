также в разделеСпорт
Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 31
Шевчук завершил карьеру футболиста 43
Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года 73
Назван лучший вратарь мира в этом году 53
Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года 66
«Шахтер» попрощался с Селезневым 47
Украинский боксер победил американца 179
Рыбка покинул «Динамо» 218
МОК открыл дела против 28 российских участников Игр в Сочи 30
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту 71
Сборная Украины сдала позиции в рейтинге ФИФА 45
Селезнев переходит в турецкий клуб 36
«Шахтер» разорвал контракт с Селезневым 82
Украина заплатит штраф ФИФА за неонацистский лозунг на трибунах 159
Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею 42
Кличко-старший признан вечным чемпионом 68
Сборная Украины заняла 2-е место на Чемпионате мира по боевому самбо 107
Ярмоленко назван лучшим футболистом Украины 2016 года 63

На чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе (Катар) среди мужчин победу одержал украинец Василий Иванчук, сообщает официальный сайт соревнований.

Иванчук набрал 11 очков и по дополнительным показателям опередил серебряного призера Александра Грищука (Россия) и бронзового - Магнуса Ларсена (Норвегия), сообщает УНИАН.

В последний день соревнований украинец проиграл россиянину Яну Непомнящему, сыграл вничью с Грищуком и кубинцем Пересом Льньером Домингесом, и обыграл Вишванатана Ананда из Индии и Гранта Мелкумяна из Армении. 

Напомним, украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние