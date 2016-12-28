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Правительство одобрило постановление относительно закупок Министерством обороны продуктов питания, перечень которых оно будет определять самостоятельно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак .

«Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов», – отметил он.

По словам Полторака, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

«Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств», – подчеркнул министр.
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