Правительство одобрило постановление относительно закупок Министерством обороны продуктов питания, перечень которых оно будет определять самостоятельно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак .

«Теперь закупки продуктов питания будут проводиться согласно утвержденному оборонным ведомством каталогу продуктов», – отметил он.

По словам Полторака, каталог продуктов питания предназначен для формирования суточного меню с учетом таких критериев как энергозатраты лиц, которые питаются, и цены на продукты питания.

«Это позволит Министерству обороны определять потребность и закупать продукты питания в пределах бюджетных средств», – подчеркнул министр.