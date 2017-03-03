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Украинка Анна Музычук не смогла стать чемпионкой мира по классическим шахматам. Она проиграла китаянке Тань Чжуньи в последней - дополнительной партии финала, сообщает ВВС Украина.

Финал женского чемпионата состоял из четырех партий, после которых соперницы имели одинаковый результат. Поэтому назначили тай-брейк.

Он прошел 3 марта и определил победительницу турнира - Тань Чжуньи.

Общий счет финала составил 3,5:2,5

При этом Музычук - действующая чемпионка мира в блице и рапиде.
ForUm

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