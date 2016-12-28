В ночь на среду, 28 декабря, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла.

По данным ГосЧС, в результате землетрясения, которое ощущалось в Одесской области, разрушений и пострадавших нет.

Закон о государственном бюджете на 2017 год опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Кабинет Министров Украины утвердил выплату с 2017 года минимальных академических стипендий студентам высших учебных заведений на уровне 1100 грн.

Правительство своим постановлением упростило правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар). Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц.

Также на чемпионате мира по быстрым шахматам среди мужчин победу одержал украинец Василий Иванчук

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 2020 года в Украине нужно провести земельную реформу.

Коста-Рика отменила визы для граждан Украины на путешествия до 90 дней.

Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц в размере 7,94 млрд грн.

Печерский районный суд города Киева объявил перерыв на неопределенный срок в рассмотрении ходатайства следователя военной прокуратуры относительно дачи разрешения на проведение в отношении экс-президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене процедуры специального (заочного) досудебного расследования.

Российский «Газпром» снова не соблюдает предусмотренное контрактом давление подачи газа на входе в газотранспортную систему Украины.

Кабинет Министров Украины реструктуризирует долг ПАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду представил проект среднесрочного плана приоритетных действий Кабмина на период до 2020 года.

Мэр Киева Виталий Кличко и генпрокурор Украины Юрий Луценко провели совместное совещание по ситуации с МАФами в столице и договорились о сотрудничестве городской власти и прокуратуры по обеспечению эффективной уборки незаконных киосков.

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 28 декабря, продал банкам 96,8 миллиона долларов.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 24 декабря на два дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска в связи с обстрелами.

Интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве.