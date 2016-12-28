Украинская шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар). Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц.

Она набрала 9 очков в 11 партиях и опережает ближайшую соперницу россиянку Александру Костенюк на 1,5 очка, сообщает ZN.UA.

Отметим, что у мужчин лидировавший перед последним игровым днем Иванчук в 11-м туре турнира проиграл россиянину Яну Непомнящему, который после этого захватил лидерство. Перед этим украинец обыграл Магнуса Карлсена.

Сегодня норвежца одолел также Антон Коробов и лишил его шансов защитить титул чемпиона мира.