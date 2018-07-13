Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности, сообщает Championat.com со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, на 12 из которых — условно с испытательным периодом в 2 года. Фактически отстранение составит 6 месяцев — с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года.

Комиссии рассмотрела жалобу вице-президента организации Георгиоса Макропулоса и постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя личные интересы выше интересов FIDE. Также он обвиняется в превышении полномочий.

Комиссия утверждает, что Илюмжинов делал ложные заявления и отказывался покинуть пост после закрытия банковских счетов FIDE, что нанесло удар по репутации организации.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Ранее он не вошел в число кандидатов на выборах главы организации.

Международная шахматная федерация зарегистрировала заявки бывшего вице-премьера РФ, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадия Дворковича, вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и британца Найджела Шорта.