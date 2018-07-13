также в разделеСпорт
Хорватия впервые в истории выходит в финал ЧМ 30
Ярмоленко сменил клуб 40
Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 32
«Заплачу сам»: Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины 98
Хорватский футбольный союз после скандального видео отстранил Вукоевича 193
ФФУ вступилась перед ФИФА за выкрикнувшего «Слава Украине» Виду 76
Холодницкий сообщил об 11 подозреваемых по делам о договорных матчах 35
Украинец установил мировой рекорд в плавании баттерфляем 40
«Милан» на 2 года отстранили от участия в еврокубках 77
Началась вторая волна обысков по делам о договорных матчах 64
Срна уже нашел новый клуб 53
Срна покинул «Шахтер» 65
«Реал» подписал вратаря сборной Украины 90
Бой Усик - Гассиев решили проводить в Москве 62
«Шахтер» подписал контракт экс-форвардом «Динамо» Мораесом 45
Украинец Далакян защитил титул чемпиона мира по боксу 53
Роналду получил два года тюрьмы условно 79
Футболистов Саудовской Аравии накажут за провал в матче с Россией 75

Комиссия по этике Международной шахматной федерации отстранила президента организации Кирсана Илюмжинова от занимаемой должности, сообщает Championat.com со ссылкой на пресс-службу ФИДЕ.

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, на 12 из которых — условно с испытательным периодом в 2 года. Фактически отстранение составит 6 месяцев — с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года.

Комиссии рассмотрела жалобу вице-президента организации Георгиоса Макропулоса и постановила, что Илюмжинов в период с марта 2017 года по апрель 2018-го неоднократно нарушал правила кодекса этики организации, ставя личные интересы выше интересов FIDE. Также он обвиняется в превышении полномочий.

Комиссия утверждает, что Илюмжинов делал ложные заявления и отказывался покинуть пост после закрытия банковских счетов FIDE, что нанесло удар по репутации организации.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. Ранее он не вошел в число кандидатов на выборах главы организации.

Международная шахматная федерация зарегистрировала заявки бывшего вице-премьера РФ, председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадия Дворковича, вице-президента FIDE грека Георгиоса Макропулоса и британца Найджела Шорта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги