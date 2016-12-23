Совет НБУ утвердил удобные правлению, но бесполезные для оживления экономики «Основы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу». В стране формализован режим инфляционного таргетирования, который был своевольно введен Нацбанком в прошлом году, а его становление привело к девальвации и разрушению банковской системы. Так на своей странице в Facebook принятый документ прокомментировал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Пикировки в прессе между членами Совета, экспертами и представителями НБУ, позволяли осторожно надеяться на перемены. Тем более, что и премьер несколько раз призывал Нацбанк внедрить механизмы реального кредитования экономики. Чуда не произошло. Предложения Председателя Совета НБУ разбились о сплоченные ряды новоявленных экспертов-«теоретиков», отрабатывающих международные гранты. Последние стали убеждать всех, что речь идет о примитивной эмиссии, что, конечно же, не так. Мысли у Данилишина были вполне здравые. В проигрыше, как всегда, Украина. Власти в очередной раз доказали, что слепое следование советам международных организаций превалирует над реальными процессами в экономике», - написал он.

«Инфляционному таргетированию в Украине – быть. Со всеми вытекающими последствиями: прыжками обменного курса, непонятным для экономических агентов «якорем», угнетением экономического роста, вялым кредитованием», - предрек Арбузов.

«Основным инструментом денежно-кредитной политики выбрана ключевая ставка. Но она, по прежнему, в Украине не работает, поскольку велик теневой сектор (около 50% ВВП), много наличных денег циркулирует на руках населения и, значит, центробанку сложно влиять на них. Фондовый рынок крайне неразвит, а банки и через два года после начала «чистки» так и не стали доверять друг другу», - напомнил бывший глава Нацбанка.

По его мнению, в таких условиях Совет НБУ лишь законсервировал зависимость Украины от официальных кредиторов, прежде всего МВФ. При этом в экономике сохранится острейший денежный голод, что и дальше будет угнетать экономической рост.