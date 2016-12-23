Мэр Киева Виталий Кличко уволил Артема Шамрая с должности директора коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» в связи «с утратой доверия». Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, он заявил в ходе заседания Антикоррупционного совета.

«На вас надеялись, что вы сделаете парковочную сферу такой, которая эффективно работает. Но «Киевтранспарксервис» - предприятие, которое вы возглавляли, - ничего не сделало, - обратился киевский городской голова к Шамраю. - Мы видим, сколько миллионов гривен находится в тени. Сколько город недополучает средств. Вы потеряли доверие. Многого сделано не было. У меня нет ни желания, ни времени дальше ставить эксперименты и давать время, чтобы навести порядок в этой сфере. Я вас освобождаю от этой должности в связи с утратой доверия».

Мэр отметил, что передаст акт по результатам проверки деятельности Шамрая в прокуратуру города Киева.

Кличко также заявил, что будет проведена комплексная проверка деятельности КП «Киевтранспарксервис» с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погребняка, Святослава Мельника, Евгения Сагуйченка.

«Я выступаю с инициативой открыть дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака и директора департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Сергея Майзеля», - подчеркнул Кличко.

По его словам, задача столичных властей - построить систему, которая бы исключала коррупционные схемы во всех сферах. «И я рассчитываю на людей, которые честно и эффективно работают на своих должностях», - подытожил мэр Киева.