Путін готовий повернутися до переговорів з Україною, коли захопить весь Донбас

Влада РФ готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області, що, як вони сподіваються, вдасться зробити до кінця 2026 року.

За словами двох джерел, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети - захоплення Донбасу. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року, повідомляє Bloomberg.

Багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році.

Фото: Ateo breaking/Telegram.