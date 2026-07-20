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Війна

FPV-дрони з морських БЕКів вперше вдарили по російських позиціях біля Залізного Порту

FPV-дрони з морських БЕКів вперше вдарили по російських позиціях біля Залізного Порту

Українські морські піхотинці вперше застосували FPV-дрони, запущені з морських безекіпажних катерів, для ураження російських військ на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба 40-ї окремої бригади морської піхоти.

Операцію провели в районі Залізного Порту, де морські безекіпажні катери Barracuda доставили ударні безпілотники до точки запуску. Під час виконання бойового завдання катери потрапили під ворожий обстріл.

За даними військових, один із БЕКів був знищений після влучання чотирьох російських баражувальних боєприпасів «Ланцет». Попри це інші катери успішно виконали місію.

Після проведення додаткової розвідки оператори підняли у повітря FPV-дрони, які вперше завдали ударів із морських платформ по російській логістиці, замаскованих позиціях та живій силі противника в районі Залізного Порту.

У 40-й окремій бригаді морської піхоти зазначили, що це стало першим бойовим застосуванням FPV-дронів, запущених із морських безекіпажних катерів, для ураження цілей на суходолі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХерсонщинаБЕКЗалізний Порт
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