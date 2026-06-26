Хто має право на статус “дитина війни” і як його отримати

Діти, які зазнали травм через російсько-українську війну та ще не досягли 18 років, можуть отримати спеціальний статус “Дитина війни”. Він дозволяє офіційно зафіксувати факт пережитої шкоди та дає право на подальшу державну підтримку.

Статус надається дітям, які внаслідок бойових дій або збройної агресії РФ:

— отримали поранення, контузії або інші ушкодження;

— пережили фізичне, сексуальне чи психологічне насильство;

— були викрадені або незаконно вивезені за кордон;

— залучалися до збройних або воєнізованих формувань;

— незаконно утримувалися, зокрема перебували в полоні.

Статус зберігається і після досягнення повноліття.

Держава передбачає для таких дітей низку соціальних гарантій. Серед ключових — знижка на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія, опалення, вода) у межах норм споживання. У середньому це близько 25% економії.

Працюючі громадяни зі статусом отримують додаткові гарантії: право самостійно обирати час відпустки, до 14 днів додаткової відпустки без оплати, 100% оплату лікарняних незалежно від стажу, перевагу при скороченні штату.

Також передбачені медичні та соціальні можливості:

— позачерговий доступ до медичних послуг;

— часткові знижки на ліки;

— можливість санаторного лікування за держрішенням.

Окремі категорії можуть розраховувати й на підвищені пенсійні виплати.

Якщо дитині виповнилося 14 років, вона може подати заяву самостійно. Також це можуть зробити батьки, опікуни або інші родичі — бабуся, дідусь, тітка, дядько, повнолітні брат чи сестра. У разі відсутності батьків документи подають органи опіки.

Щоб отримати статус, потрібно подати заяву та базовий пакет документів:

— свідоцтво про народження або інший документ дитини;

— документ заявника;

— підтвердження родинних зв’язків або повноважень;

— довідка ВПО (за наявності);

— паспорт або е-паспорт;

— витяг із реєстру громади (за потреби).

Якщо частини документів немає, можуть враховуватися додаткові дані — шкільні, медичні документи, реєстри або підтвердження права власності на житло.

Як повідомляло раніше ForUa, Італія відмовляється співпрацювати з Україною у питанні повернення десятків українських дітей, яких після початку повномасштабного вторгнення Росії евакуювали до країни як тимчасовий захід безпеки.