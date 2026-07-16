Після кадрових змін Міноборони має тимчасово очолити соратник Федорова - Железняк

Після відставки Михайла Федорова Міністерство оборони України тимчасово очолить його перший заступник Олексій Вискуб. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, саме Вискуб виконуватиме обов'язки керівника оборонного відомства до призначення нового міністра. Водночас парламентар вважає, що Міністерство закордонних справ і надалі очолюватиме Андрій Сибіга.

«Тут немає жодної інтриги. Його зараз призначать урядом відповідно виконувачем обов’язків. В.о. Міноборони зараз визначений, а рішення щодо нового міністра, думаю, поки ухвалювати не будуть», — сказав Железняк.

Олексій Вискуб до переходу в Міністерство оборони працював першим заступником міністра цифрової трансформації. У Мінцифри він відповідав за розвиток застосунку «Дія», цифрових державних сервісів, реінжиніринг адміністративних процесів і спрощення бюрократичних процедур.

Після початку повномасштабного вторгнення Вискуб займався реалізацією низки оборонних проєктів, серед яких «Армія дронів», «Лінія дронів», «Армія дронів.Бонус», створенням дроново-штурмових полків, розвитком ешелонованої системи екіпажів безпілотників та «малої» протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ залишилися вакантними, оскільки кандидатури на них вносить президент окремо.

У новому уряді з'явилися кілька нових керівників міністерств. Міністром внутрішніх справ став колишній голова Нацполіції Іван Вигівський, віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Всеволод Ченцов, міністром у справах ветеранів — Віталій Кім, міністром освіти і науки — Андрій Бутенко, міністром юстиції — Денис Маслов, а Міністерство цифрової трансформації очолила Оксана Ферчук.

Водночас на своїх посадах залишилися Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Матвій Бідний.

Відставка Михайла Федорова викликала широкий суспільний резонанс. Після його звільнення в соцмережах розгорнулася хвиля критики кадрової політики президента Володимира Зеленського, а 16 липня в Києві та інших містах України відбулися акції протесту проти кадрового рішення.