Керівник «Стародавнього Києва» отримав погрози від польських ультраправих

Генеральний директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Роман Маленков заявив, що почав отримувати телефонні погрози після своїх дописів про українські поховання на території Польщі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує онлайн-газета «ПолітАрена».

За словами Маленкова, погрози, за його твердженням, надходять від представників польської ультраправої партії «Конфедерація Корони Польської», яку він назвав українофобською, антисемітською та проросійською.

«Я почав отримувати погрози по телефону. Відгадайте від кого? Від поляків, а точніше від “Конфедерації Корони Польської”», — написав він.

Маленков пов’язує це зі своїми публікаціями про українські могили в Польщі. Попри погрози, він оприлюднив фотографії українських хрестів у селі Радоруж, зазначивши, що саме там раніше виступав президент Польщі Кароль Навроцький.

За словами очільника заповідника, від українського села в Радоружі після історичних подій залишилися лише цвинтарні хрести. Він також заявив, що подібна доля спіткала сотні українських сіл, які колись існували на території сучасної Польщі.

Маленков не повідомив, чи звертався до правоохоронних органів через отримані погрози.