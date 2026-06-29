Погода 29 червня: екстремальна спека накриє всю Україну

Сьогодні в країні утримається спекотна та переважно сонячна погода. У більшості регіонів опадів не прогнозують, а в низці областей Правобережжя температура повітря сягатиме небезпечних показників.

За прогнозом синоптиків, по всій території країни очікується невелика хмарність. Дощів не передбачається. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей становитиме +29...+34°. Водночас у більшості районів Правобережної України прогнозується сильна спека — стовпчики термометрів піднімуться до +35...+38°.

Дещо прохолодніше буде у східних регіонах країни, де денна температура коливатиметься в межах +25...+30°.

У Києві та області також переважатиме суха погода з невеликою хмарністю. Опади не очікуються. У столиці вдень повітря прогріється до +32...+34°, по області температура становитиме +30...+34°.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені попередели про наближення небезпечної межі, після якої кліматичні зміни на планеті можуть стати незворотними.