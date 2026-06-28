Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишає посаду

Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Як зазначається, глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з Девіс, з якою обговорили актуальну безпекову ситуацію та перспективи мирних зусиль.

Він наголосив на важливості активної участі США у просуванні мирного процесу, який має забезпечити всеосяжний і сталий мир.

Міністр висловив вдячність Девіс за внесок у розвиток політичного діалогу між Києвом і Вашингтоном, за ефективну співпрацю у складний для України період.

Окремо відзначив значення нещодавньої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа на саміті лідерів "Групи семи" G7 у Франції, яка підтвердила прагнення двох держав до зміцнення стратегічного партнерства.

Сибіга також подякував американському народові за солідарність із Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки у США. Він побажав Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності та привітав Штати з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши миру й процвітання.

"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права", — резюмував глава МЗС.

ForUA нагадує, ще в квітні Держдепартамент США спростував інформацію про те, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс іде у відставку через конфлікт із президентом Дональдом Трампом. В офіційному відомстві пояснили, що її звільнення пов’язане з виходом на пенсію після тривалої кар’єри.